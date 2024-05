Incidente in via per Cernobbio a Como: un ferito

Scontro tra auto a Como, intorno alle ore 19 del 14 maggio 2024. Due vetture si sono scontrate in via per Cernobbio. Due le persone rimaste coinvolte e soccorse. Si tratta di un ragazzo di 22 anni e di una donna di 33 anni. Sul posto sono intervenute due ambulanze della Croce Rossa di Cernobbio e di San Fermo della Battaglia. Uno dei due automobilisti è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo.