Como, auto abbatte un palo: incidente manda in tilt via Napoleona

Un incidente avvenuto intorno alle ore 9 del 29 novembre 2021 ha mandato in tilt la viabilità su via Napoleona. L'impatto che ha coinvolto un'auto è avvenuto sulla semicarreggiata in direzione sud. La vettura ha abbattuto un palo della luce.

Un uomo di 64 anni è rimasto ferito ed è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa di Como. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale per gestire la viabilità ed effettuare i rilievi del caso, mentre i vigili del fuoco si sono occupati della messa in sicurezza della strada. Il 69enne, da quanto si è appreso, non sarebbe rimasto ferito in modo grave. Inevitabili i disagi al traffico. Le auto sono state fatte transitare con senso unico alternato per tutto il tempo necessario alle operazioni di soccorso e messa in sicurezza.