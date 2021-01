Como, grave incidente in via D'Annunzio: 3 ragazzi feriti

Tre giovani sono stati soccorsi dopo essere rimasti coinvolti in un incidente avvenuto poco dopo le 17.30 a Como, in via D'Annunzio (località Lazzago). Sul posto sono intervenuti due ambulanze e un'automedica in codice rosso e i vigili del fuoco per mettere in sicurezza il tratto interessato dal grave incidente. I tre ragazzi soccorsi hanno 21, 23 e 25 anni. Non si conosce ancora la dinamica dello schianto. Sono stati allertati i carabinieri per determinare eventuali responsabilità