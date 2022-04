incidente nella notte: auto ribaltata in via Carso

Incidente nella notte in via Carso a Como. Per cause ancora in fase di accertamento una macchina con a bordo due giovani donne di 24 e 25 anni ha sbandato e si è ribaltata finendo la sua corsa sul fianco sinistro. L'incidente è avvenuto poco dopo mezzanotte e mezza del 25 aprile 2022. Sul luogo dell'incidente è intervenuta in codice rosso un'ambulanza della Croce Rossa di Como. Sono intervenuti anche i vigili del fuoco della sede di via Valleggio per la messa in sicurezza della sede stradale. Le donne sono state trasportate al pronto soccorso per accertamenti ma sono comunque uscite illese dall'abitacolo.