Un altro incidente al tremendo incrocio di via Ambrosoli: feriti 2 ragazzi dopo scontro auto-moto

Scontro tra scooter e auto all'intersezione con via Palestro

E' uno degli incroci più pericolosi di Como, quello tra via Ambrosoli e via Palestro. Qui gli incidenti sono molto frequenti e generalmente vengono causati dal mancato rispetto del semaforo rosso. Anche oggi, 10 maggio 2021, poco prima delle 15, è accaduto un altro incidente. A farne le spese sono stati due ragazzi di 20 e 22 anni. Non è chiaro chi di loro stesse viaggiando a bordo dello scooter che si è scontrato con un'auto. La dinamica è al vaglio della polizia locale intervenuta sul posto insieme ai soccorritori della Croce Rossa di Como. Inevitabili i disagi alla viabilità