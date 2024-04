Violento scontro tra auto: un ferito nell'incidente di via D'Annunzio

E' di un ferito serio ma non in pericolo di vita il bilancio dell'incidente avvenuto nella mattina del 6 aprile in via D'Annunzio a Como. Il violento schianto, che ha visto coinvolte quattro auto, è avvenuto in località Prestino poco prima delle ore 10.30, in prossimità dell'incrocio semaforico di piazzale Giotto. L'urto, come si può vedere dalle immagini, è stato violento. Sul posto sono accorsi i soccorritori delle ambulanze della Croce Rossa di Grandate e di Lipomo, oltre a un'automedica. I vigili del fuoco si sono occupati di mettere in sicurezza il tratto di strada interessato dal sinistro, mentre i carabinieri hanno provveduto a effettuare i rilievi per stabilire le eventuali responsabilità.