Incidente a Como: auto ribaltata in via Varesina

Scontro tra due auto in via Varesina a Como poco prima delle ore 14 del 26 marzo 2022. Una delle due macchine a seguito dell'urto ha sbandato e si è ribaltata finendo la sua corsa capovolta in mezzo alla carreggiata. Sul posto sono dovuti intervenire oltre ai soccorritori del 118 anche i vigili del fuoco per la messa in sisurezza del tratto di strada interessato dal sinistro. Un uomo è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia.