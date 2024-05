Incidente a Colonno: moviere investito da una betoniera

Un incidente avvenuto a Colonno ha messo a dura prova la viabilità della statale Regina. Intorno alle ore 11 del 16 maggio 2024 un moviere che lavorava sulla sede stradale è stato urtato da una betoniera. L'uomo, di 66 anni, è rimasto ferito in modo piuttosto serio, tuttavia le sue condizioni non farebbero temere per la sua vita. Sul posto anche i vigili del fuoco e i carabinieri. L'incidente ha causato notevoli disagi al traffico, con conseguenti code in entrambe le direzioni. Sul posto sono intervenuti un'ambulanza della Croce Rossa di Menaggio ed è stato allertato anche l'elicottero del 118 di Como.