Incidente a Cirimido: due feriti

Incidente a Cirimido poco prima delle ore 19 del 14 ottobre 2021. Due auto si sono scontrate in via Enrico Toti. Una delle due vetture ha impattato con la parte anteriore contro la fiancata destra dell'altra macchina. L'incidente inizialmente è apparso grave. Sul posto sono intervenute due ambulanze. Le persone coinvolte sono un una coppia di 57 anni lei e 60 anni lui e una donna di 34 anni. Due di loro sono stati trasportati agli ospedali di Tradate e Saronno in codice giallo. Nessuno è in pericolo di vita.