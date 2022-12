Eupilio, cade in bici: gravissimo 53enne. Elisoccorso in codice rosso

L'incidente è avvenuto oggi 24 dicembre 2022 a Eupilio in via Cornizzolo intorno alle 14.15. Un ciclista in prossimità di una curva a gomito, per dinamiche e cause ancora da stabilire, è caduto rovinosamente. I soccorsi sono segnalati su Areu (Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza) in codice rosso. Sul posto ambulanza, auto medica e carabinieri e l'elisoccorso decollato da Como Villa Guardia. Al momento non risulta che siano coinvolti altri veicoli.

Si attendono le ricostruzioni e gli aggiornamenti ufficiali.