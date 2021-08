Incidente tra due auto e un tir a Cermenate: 4 feriti

Incidente a Cermenate poco dopo le 6.30 del mattino del 6 agosto 2021. Un grosso autoarticolato e due automobili sono rimaste coinvolti in uno scontro lungo via Europa Unita. Quattro persone sono rimaste ferite e sono state soccorse da tre ambulanze. Due di loro sono state trasportate in condizioni serie (ma non in pericolo di vita) agli ospedali di Cantù e Saronno. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per mettere in sicurezza la carreggiata e rimuovere il grosso mezzo pesante che occupava la carreggiata. Inevitabili i disagi alla viabilità. I rilievi del sinistro sono stati effettuati dai carabinieri di Cantù che dovranno stabilire l'esatta dinamica e, quindi, le responsabilità di quanto avvenuto.