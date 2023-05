Scontro tra due moto a Cermenate sulla Statale dei Giovi: morto un uomo di 49 anni

Terribile incidente oggi 26 maggio alle 16 circa sulla Statale dei Giovi all'incrocio con via Silvio Pellico, nel comune di Cermenate. Non sono ancora chiare le dinamiche dello scontro tra un'auto e una moto. Nell'impatto, violentissimo, è morto il motociclista, un uomo di 49 anni. Sul posto l'elisoccorso decollato da Milano, i carabinieri, due ambulanze e l'auto medica. Presenti anche i vigili del fuoco. Ferito gravemente anche un uomo di 33 anni. Lunghe code in direzione Como.

In aggiornamento.