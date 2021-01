Grave incidente a Cermenate: feriti un ragazzo e una donna

Grave incidente a Cermenate poco dopo le ore 19 del 29 gennaio 2021. Due auto si sono scontrate in prossimità dell'imbocco della Pedemontana. A bordo dei due veicoli c'erano un giovane di 21 anni e una donna di 55. Nello scontro uno dei due è rimasto ferito in modo molto grave tanto che l'ambulanza della Croce Azzurra di Cadorago è dovuta intervenire in codice rosso. La persona ferita è stata trasportata d'urgenza all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Si tema per la sua vita.

Sul posto sono intervenuti oltra a un'automedica e a un'altra ambulanza della Croce Azzurra di Como anche i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Cantù ai quali spetta il compito di ricostruire la dinamica e accertare le eventuali responsabilità.