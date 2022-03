Incidente a Cermenate: soccorsi anche due bambini piccoli

Ci sono anche due bambini di 1 e 5 anni e un altro di 10 tra i feriti dell'incidente avvenuto a Cermenate poco prima delle ore 19 del 19 marzo 2022 in via Europa Unita. Due auto si sono scontrate. Oltrei ai bambini viaggiavano a bordo delle due macchine tre adulti 31, 41 e 48 anni. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 di Como con quattro ambulanze, due automediche e l'elicottero del 118 di Brescia. Al momento non si conoscono le condizioni dei bambini.. Sembra che nessuno dei feriti sia in pericolo di vita ma si attendono conferme ufficiali. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Como per estrarre uno dei feriti dall'abitacolo poiché era rimasto incastrato a seguito dell'urto.