Frontale a Cerano d'Intelvi: un'auto finisce in una scarpata

Due donne ferite in via per Veglio

Due donne di 22 e 43 anni sono rimaste ferite in un incidente avvenuto intorno alle 16 a Cerano d'Intelvi. Le due donne viaggiavano su due auto diverse che si sono scontrate frontalmente. Una delle due vetture dopo l'urto è uscita fuori strada cadendo in una piccola scarpata. E' stato allertato l'elisoccorso e sul posto è sopraggiunta in codice rosso un'ambulanza della Croce Rossa di San Fede Intelvi. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per aiutare i soccorritori del 118. Una delle due donne sarebbe rimasta ferita in modo serio ma non sarebbe in pericolo di vita. Non sono noti attualmente dettagli sulla dinamica.