Terribile incidente al casello, auto si schianta e prende fuoco: un morto

Erano da poco passate le 8 di questa mattina quando sulla A8 Milano Varese c'è stato un terribile incidente. Per cause ancora in corso di accertamento, un'auto si è schiantata contro il casello di Gallarate nord, sull'autostrada A8, la Milano-Varese in direzione del capoluogo meneghino. Dopo l'impatto, il veicolo ha preso fuoco e per il conducente non c'è stato nulla da fare: è morto tra le fiamme. La vittima sarebbe un 54enne della provincia di Varese.

I vigili del fuoco del comando provinciale di Varese hanno subito domato il rogo, ma per il guidatore non c'è stato nulla da fare. Inutile anche l'intervento di un'ambulanza e un'auto medica del 118. I rilievi del caso sono stati effettuati dalla polizia stradale, ora al lavoro per comprendere le cause del tragico schianto. L'incidente è avvenuto nella corsia del Telepass: dopo l'impatto la macchina si è ribaltata e ha danneggiato le barriere oltre che alcuni segnali stradali.

Autostrade ha fatto sapere che il traffico è deviato su "bivio A8/Diramazione A26 Trafori provenendo da Varese verso A26 Genova Voltri - Gravellona Toce per incidente".