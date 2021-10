Incidente a Canzo, sbalzato dalla moto finisce in un fosso: è grave

Grave inciddente a Canzo poco prima delle ore 16 del 2 ottobre 2021 lungo la SP40. Un'auto e una moto si sono urtate. A causa dell'urto la moto avrebbe sbandato e il motociclista sarebbe stato disarcionato e sbalzato in aria. L'uomo, un 29enne, è finito in un fosso e forse proprio grazie alla vegetazione la caduta sarebbe stata attutita. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso di Como. Il giovane centauro sarebbe ferito in modo grave. Sul posto sono intervenuti i carabinieri ai quali spetta la ricostruzione della dinamica. (Foto Andrea Pina).