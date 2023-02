Cantù malore alla guida: si schianta contro un muro. E' grave

E' stato colto da un improvviso malore mentre era alla guida della sua auto e ha sbandato. L'uomo, un 50enne residente a Cantù, si è schiantato una prima volto contro un muro e poi, dopo una carambola, è nuovamente andato a sbattere contro un altro muro. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 in codice rosso ma vista la gravità delle condizioni dell'uomo è stato allertato l'elisoccorso che lo ha trasportato d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza. L'incidente è avvenuto poco prima delle ore 17 in via Milano a Cantù. Sul posto per i rilievi dell'incidente è intervenuta la polizia locale di Cantù.