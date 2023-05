Incidente a Cantù: motociclista a terra. Coinvolta anche una bimba di due anni

Grande spavento oggi pomeriggio, 5 maggio, a Cantù in via Borgognone per un incidente dove si sono scontrate un'auto e una moto. Ad avere la peggio il motociclista di 28 anni. Inizialmente si pensava a un codice rosso, ma dopo i soccorsi sul posto (due ambulanze e auto medica) il giovane è stato trasportato all'ospedale Sant'Anna in codice giallo e quindi non in pericolo di vita. Apprensione anche per una bimba di due anni che viaggiava in auto con la madre (35 anni) ma fortunatamente la piccola è uscita dal veicolo illesa. Alla polizia locale il compito di ricostruire le dinamiche del sinistro.