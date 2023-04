Incidente ieri sera alle ore 23.40 a Cantù in via Monte Baldo. Coinvolta una sola vettura coinvolta e due persone ferite in modo non grave, entrambe trasportate in ospedale per i dovuti controlli. I vigili del fuoco del distaccamento di Cantù sono intervenuti con una squadra per una attenta bonifica a causa di un grosso sversamento di olio e liquidi nella carreggiata.