Cantù, sbatte contro un cancello e cade dalla moto: ferito un 46enne

È accaduto oggi 24 settembre a Cantù in via Aurelio Saffi all'altezza del civico 28 intorno alle 13.45. Un motociclista di 46 anni, per motivi e dinamiche ancora da stabilire, ha perso il controllo del mezzo. Sembrerebbe, secondo alcune persone che erano sul posto, che la moto sia prima andata contro il marciapiede per poi finire con lo sbattere contro un cancello. Non sembrano coinvolti altri veicoli ma ora sarà compito dei carabinieri di Cantù e della polizia Locale intervenuti sul posto, ricostruire le esatte dinamiche dell'incidente. Il 46enne è apparso subito in condizioni abbastanza gravi anche se non in pericolo di vita ed è stato portato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna.

Per la rimozione dei veicoli incidentati è intervenuta la ditta ViboCar.