Auto contro un muro a Cantù: è morto l'uomo colpito da malore

Non ce l'ha fatta l'uomo di 50 anni che nel pomeriggio del 7 febbraio 2023 ha perso il controllo della sua auto andando a sbattere contro un muro in via Milano a Cantù. L'uomo è stato colto da improvviso malore, probabilmente da un infarto. B. G. - queste le iniziali della vittima - era nel 1972 ed era residente a Cantù. Il decesso è sopraggiunto una volta arrivato al pronto soccorso dell'ospedale San Gerardo di Monza. Vi era stato trasportato con l'elicottero del 118 di Como poiché subito i soccorritori avevano compreso la gravità della situazione.