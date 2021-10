Carbonate, cade con la moto e sbatte contro un'auto in sosta: è grave

Un uomo di 64 anni è rimasto gravemente ferito a seguito di una rovinosa caduta in moto. L'incidente è accaduto in via Varesina a Carbonate, all'altezza del civico 70. Da una prima ricostruzione sembrerebbe che l'uomo abbia fatto tutto da solo. E' caduto rovinando a terra per circa una quindicina di metri finendo, poi, a sbattere contro un'auto parcheggiata sul senso opposto di marcia. Le condizioni del centauro sono apparse subito gravi. L'uomo è residente a Buscate, nel Milanese. E' stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso. Sul posto sono intervenuti per i rilievi dell'incidente i carabinieri della compagnia di Cantù.