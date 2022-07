Incidente a Cabiate: grave motociclista di 19 anni

Grave incidente a Cabiate intorno alle ore 22 del 9 luglio 2022. Un'auto e una moto si sono scontrate in prossimità dell'incrocio tra via Ariosto e via Fermi. Il ragazzo di 19 anni in sella alla due ruote è rimasto gravemente ferito. E' stato soccorso dall'elicottero del 118 di Como e trasportato d'urgenza all'ospedale di Desio. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri della compagnia di Cantù e i vigili del fuoco.