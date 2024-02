Terribile scontro tra auto sulla statale Briantea: due feriti

Terribile incidente tra due auto oggi venerdì 9 febbraio intorno alle 18.30 sulla Statale 342 Briantea (Como-Bergamo) a Albese con Cassano. Due le macchine coinvolte. I soccorsi sono scattati in codice rosso ma una volta prestate le prime cure dal personale del 118 i due feriti (un uomo di 66 anni e uno di 67) non sembrerebbero essere in pericolo di vita. Oltre alla Croce Rossa di Lipomo e all'auto medica sono intervenuti anche i vigili del fuoco e i carabinieri di Como. In aggiornamento.