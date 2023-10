Auto ribaltata a Bregnano: due ragazzi all'ospedale

Incidente a Bregnano poco dopo mezzanotte e mezza del 15 ottobre 2023. Un'auto con a bordo un ragazzo di 19 anni e una ragazza di 20 si è ribaltata mentre transitava in via Milano. Non è chiara la dinamica dell'incidente ma da quanto si è potuto apprendere non sarebbero coinvolti altri veicoli. I due ragazzi sono stati estratti dall'abitacolo e trasportati in ambulanza all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. I vigili del fuoco di Lomazzo sono intervenuti per aiutare il personale medico e paramedico e per mettere in sicurezza il tratto di strada. L'auto si è ribaltata finendo fuori strada.