Incidente in autostrada a Lomazzo: coinvolto un camion

Incidente in autostrada a Lomazzo, poco prima dell'uscita Lomazzo Nord in direzione di Milano. Intorno alle ore 8.30 un mezzo pesante è rimasto coinvolto in un incidente. Non è chiaro se sia rimasto coinvolto anche un secondo veicolo. I mezzi di soccorso si sono portati immediatamente sul posto. Un'automedica e un'ambulanza della Croce Azzurra di Cadorago sono intervenute per soccorrere un uomo di 54 anni. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza e lo sgombero della carreggiata autostradale. L'incidente ha causato notevoli disagi al traffico sull'arteria autostradale nel tratto da Fino Mornasco a Lomazzo Nord.