Incidente in autostrada, tragedia sfiorata tra Bregnano e Lazzate: tre feriti

Tragedia sfiorata questa mattina 9 aprile 2023 sulla A36-A8 verso la SS35, nel tratto della A9 tra Bregnano e Lazzate. Due le auto coinvolte nello schianto e tre i feriti. Si tratta di un ragazzo di 22 anni, di un uomo di 37 e uno donna di 51. Erano circa le 3.20 del mattino. L'incidente, le cui dinamiche sono al vaglio delle forze dell'ordine, ha visto l'intervento dei vigili del fuoco di Como, della Croce Azzurra, Croce Rossa e altre due ambulanze provenienti da Milano. L'incidente è stato segnalato in un primo momento come codice rosso ma poi, dopo le prime visite da parte dei sanitari sul posto, nessuno sembrerebbe in pericolo di vita anche se lo scontro è stato piuttosto violento. I feriti sono stati trasportati in codice giallo all'ospedlae San Gerardo di Monza.