Si schianta contro un tir in sosta: ragazzo di 24 anni morto sull'autostrada A9

Un grave incidente stradale è avvenuto giovedì sera a Origgio, in provincia di Varese, lungo l'autostrada A9 in direzione Como: un 24enne è morto. Il ragazzo, che guidava una Fiat Panda con targhe ticinesi, era nato in Svizzera ma risiedeva a Campione d'Italia. Secondo una prima ricostruzione, il giovane potrebbe aver avuto un colpo di sonno, perdendo così il controllo del veicolo e andando a schiantarsi contro un camion regolarmente parcheggiato in una piazzola di sosta a bordo della carreggiata.

Nonostante l'intervento tempestivo di automedica e ambulanza, all'arrivo dei soccorritori non c'era più nulla da fare per il conducente dell'auto. L'impatto ha causato gravi danni all'utilitaria, che è rimasta completamente schiacciata sotto il telaio del camion. Il giovane è deceduto sul colpo. L'autostrada non è stata chiusa al traffico, ma è stato necessario indirizzare i veicoli su una sola corsia per consentire ai vigili del fuoco di Varese e di Milano di recuperare con un'autogru il veicolo distrutto e alla Polstrada di Busto Arsizio di effettuare i rilievi del caso.