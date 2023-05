Incidente sulla A9 in galleria San Fermo: 7 auto coinvolte. Tutto bloccato

Questa mattina 7 maggio 2023 intorno alle 10.20 c'è stato un incidente sull'autostrada A9 all'altezza della galleria San Fermo in direzione Milano. Sono 7 in tutto le automobili coinvolte. Non si segnalano feriti gravi. Una donna in gravidanza è stata portata però per precauzione all'ospedale Sant'Anna dove verrà sottoposta a dei controlli. Sul posto due squadre dei vigili ddel fuoco della sede centrale di via Valleggio, la polizia stradale e i soccorsi del 118 con ambulanza e auto medica. Inevitabili le ripercussioni sul traffico già molto intenso da questa mattina presto.