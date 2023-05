Incidente in autostrada, auto si schianta contro un tir: morto 25enne di Carugo

Un ragazzo di 25 anni di Carugo (Como) è morto dopo aver tamponato un camion sull'autostrada A4 a Milano (nel tratto tra Pero e l'uscita di viale Certosa, in direzione del capoluogo lombardo) nel pomeriggio di ieri lunedì 29 maggio 2023.

Tutto è accaduto poco dopo le 16.30, come riportato dall'agenzia regionale di emergenza urgenza (Areu). Secondo una prima ricostruzione sembra che il 25enne alla guida dell'automobile abbia tamponato violentemente il mezzo pesante che lo precedeva. L'impatto è stato devastante, tanto che i soccorritori - arrivati sul posto in codice rosso con due ambulanze e l'elisoccorso - non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. Illeso, invece, il conducente del mezzo pesante che trasportava ossigeno; l'uomo è stato trasportato in ospedale sotto shock.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del comando provinciale di Milano che hanno estratto il corpo privo di vita dall'abitacolo dell'automobile. Per permettere le operazioni di soccorso alcune corsie sono state chiuse al traffico. Sull'arteria stradale si sono formate code.