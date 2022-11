Tamponamento in autostrada: soccorse tre persone tra Fino Mornasco e Grandate

Incidente in autostrada sul tratto della A9 tra Fino Mornasco e la barriera di Grandate. Due auto si sono tamponate. A bordo c'erano tre persone - due donne di 50 e 59 anni e un uomo di 50 anni - che sono state soccorse da due ambulanze della Croce Rossa di Uggiate Trevano e da un'automedica. Inizialmente è stato richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso del 118 di Milano perché si riteneva che una delle persone coinvolte fosse rimasta ferita in modo grave. Fortunatamente nonostante le ferite e lesioni piuttosto serie nessuno sembra sia in pericolo di vita. I feriti sono stati portati all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Como per la messa in sicurezza del tratto autostradale interessato dall'incidente.