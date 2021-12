Incidente sulla A9 tra Fino Mornasco e la barriera di Grandate: 3 auto coinvolte

È avvenuto questa mattina 11 dicembre sull'autostrada A9 in direzione Sud tra Fino Mornasco e la barriera di Grandate un incidente che ha visto coinvolte tre auto e 4 persone: un uomo di 48anni, due donne di 50 e 58 anni e un 75enne. Erano circa le 10 e 15. Non risultano esserci feriti gravi ma l'ambulanza è comunque arrivata sul posto per controlli di routine. Sul posto anche la Polstrada di Novate e i vigili del Fuoco di Como. Potrebbero esserci dei rallentamenti dovuti allo smaltimento del traffico.