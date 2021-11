Auto ribaltata sulla Novedratese: un ferito

Incidente a Novedrate nella sera del 13 novembre 2021 poco dopo le ore 20. Un'auto guidata da un uomo di 68 anni è uscita di strada e si è ribaltata lungo la Novedratese. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per il recupero della vettura e per aiutare gli uomini del 118 a soccorrere il ferito che è stato poi trasportato in codice giallo all'ospedale di San Fermo della Battaglia da un'ambulanza della Corce Rossa di Lentate sul Seveso. L'uomo, dunque, sebbene ferito non sarebbe in pericolo di vita.