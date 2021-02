Auto si ribalta a Beregazzo: soccorsa pensionata di 85 anni

Incidente poco prima delle 11 del 25 febbraio 2021 a Beregazzo con Figliaro. Un'auto con a bordo una pensionata di 85 anni e una donna di 45 si è ribaltata tra via Risorgimento e via Cesare Battisti, in prossimità della rotatoria. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco per liberare ed estrarre dall'abitacolo della Fiat Panda (che ha terminato la sua corsa su un fianco) una delle due donne. Nessuna di loro, però, è rimasta ferita in modo grave.