Como, incidente in via di Lora: ferito giovane motociclista

Un ragazzo di 22 anni è rimasto ferito dopo un incidente avvenuto a Como in via di Lora poco dopo le ore 9 del 17 febbraio 2022. Il ragazzo viaggiava in sella alla sua moto quando, per ragioni ancora in corso di accertamento, si è scontrato con una macchina. Nell'urto il giovane centauro ha riportato ferite e lesioni che hanno richiesto il trasporto in codice giallo all'ospedale dove è stato trasportato da un'ambulanza della Croce Rossa di Lurago d'Erba.