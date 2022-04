Incidente a Montano Lucino, ferito un ragazzo di 17 anni

Un ragazzo di 17 anni è rimasto ferito in un incidente stradale avvenuto a Montano Lucino poco prima delle 8 del mattino dell'8 aprile 2022. Il ragazzo viaggiava in sella alla sua moto quando, per ragioni in corso di accertamento daparte dei carabinieri intervenuti sul posto, si è scontrato con un'auto guidata da un giovane uomo di 26 anni. Il 17enne è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa di Grandate e da un'automedica. Inizialmente per lui s è temuto il peggio, tanto è vero che i mezzi di soccorso del 118 sono accorsi in codice rosso (massima gravità). Si è presto capito che il ragazzo sebbene ferito non era in pericolo di vita. E' stato trasportato all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia in codice giallo.