Incidente a Montano Lucino: un motociclista ferito

Incidente a Montano Lucino poco dopo le ore 7.30 del 31 marzo 2022. Un'auto e una moto si sono scontrate su via Varesina. Non è chiara la dinamica e di chi sia la responsabilità. Il motociclista, un uomo di 57 anni, è rimasto ferito. Inizialmente si è temuto il peggio, tanto è vero che i mezzi di soccorso del 118 (un'ambulanza della Croce Azzurra di Como e un'automedica) sono intervenuti in codice rosso. Si è presto capito che l'uomo, cosciente, non era in pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri.