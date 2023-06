Terribile incidente a Inverigo, la moto prende fuoco: giovane centauro ferito con ustioni

Alle ore 14 di oggi, venerdì 16 giugno, i vigili del fuoco del distaccamento di Erba sono intervenuti in via Fornacetta, nel comune di Inverigo, per un brutto incidente stradale che ha coinvolto un'auto e una moto. A causa dell'incendio, scaturito con il carburante della moto, il centauro, un ragazzo di 18 anni, è rimasto ferito con ustioni ed è stato soccorso e trasportato in ospedale con l'elicottero del 118. I vigili del fuoco sono ancora in posto per la messa in sicurezza della vettura alimentata a gas. Illeso il conducente dell'auto. Sul posto anche i carabinieri di Cantù.