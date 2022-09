Scontro tra auto e moto, ferito un sedicenne

Incidente ieri sera, martedì 6 settembre, a Lazzate.all'incrocio tra via Alessandro Manzoni e via Enrico Fermi, tra una moto Ktm 125, condotta da uno studente 16enne di Lazzate, e un Fiat Doblò, di una ditta di Lentate sul Seveso condotto da un dipendente della stessa, 51enne di Erba.

Dai primi rilievi effettuati dai carabinieri della stazione di Lentate sul Seveso intervenuti sul luogo del sinistro, è possibile ipotizzare che il conducente del Doblò, provenendo da via E. Fermi, avrebbe omesso di dare la precedenza al motociclo che procedeva lungo via A. Manzoni e che ha impattato contro il furgone.

A causa del violento impatto il giovane centauro è stato sbalzato in terra.

I sanitari del “118” sopraggiunti sul posto hanno soccorso il 16enne e lo hanno trasportato in codice rosso all’ospedale Sant’Anna di Como dove è tuttora ricoverato per i politraumi subiti. Lo stesso non versa in pericolo di vita. Illeso il conducente del Fiat Doblò.