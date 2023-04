Incidente auto moto a Cantù: ferito un uomo di 53 anni

Oggi 24 aprile poco dopo le 13.30 c'è stato un incidente a Cantù tra un'auto e una moto. I soccorsi sono stati attivati alle 13.40 e via Como, dove è avvenuto il sinistro all'altezza del numero civico 17, è stata chiusa per consentire l'arrivo dell'ambulanza. Il traffico è ripreso a scorrere pochi minuti (14.40 circa) fa coadiuvato dalla polizia municipale a senso alternato. Il ferito sarebbe un uomo di 53 anni ma non si conoscono ancora le dinamiche ne la gravità del fatto. La missione è ancora in corso e si attendono aggiornamenti ufficiali.