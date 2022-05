Incidente a Cantù tra auto e moto: due feriti

Incidente a Cantù intorno alle ore 15 del 15 maggio 2022. Un'auto e una moto si sono scontrate in viale Lombardia, all'altezza del civico 24. Una donna di 59 anni e un uomo di 62 (che viaggiava sulla due ruote) sono rimasti feriti. Ad avere la peggio è stato il motociclista che è stato trasportato in codice giallo all'ospedale da un'ambulanza della Croce Rossa di Cantù. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia locale per regolare la viabilità ed effettuare i rilievi del caso.