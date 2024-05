Incidente sull'autostrada A9, auto in fiamme dopo l'uscita Lomazzo

Sono ancora pochissime le informazioni in merito all'incidente avvenuto questa mattina sabato 25 maggio prima delle 11 sull'autostrada A9, appena superata l'uscita Lomazzo in direzione Milano. Un'auto, da quanto si vede dalle immagini della segnalazione, ha preso fuoco e sul posto sono intervenuti prontamente i vigili del fuoco. L'autostrada bloccata in direzione Milano per consentire l'intervento. Non si segnalano feriti.