Incidente ad Asso: paura per un bimbo di 4 anni

Grande paura per un bambino di 4 anni coinvolto in un tamponamento avvenuto ad Asso intorno alle ore 11. Il bimbo viaggiava con il padre 37enne ed era ben assicurato sul seggiolino dell'auto. Questo gli ha evitato di riportare ferite e traumi, ma sul posto è intervenuto comunque l'elicottero del 118 di Milano per accertare le condizioni di tutte e tre le persone coinvolte nell'incidente. La giovane donna di 24 anni che viaggiava sull'altra macchina è rimasta ferita ed è stata trasportata al pronto soccorso in ambulanza. le sue condizioni non gravi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

