Incidente ad Asso, auto si ribalta e colpisce un motociclista

Sono state a dir poco fortunate le persone che sono rimaste coinvolte nell'incidente avvenuto in via Circonvallazione ad Asso poco prima delle ore 15 del 30 aprile 2022. Un'auto guidata da un anziano di 78 anni si è ribaltata. Nel ribaltamento la vettura ha urtato un motociclista di 23 anni che è rovinato a terra. Sembrava un incidente dal tragico epilogo. I soccorsi - l'elicottero del 118, un'automedica e due ambulanze del Sos di Canzo e della Croce Rossa di Asso - sono intervenuti sul posto in codice rosso. L'automobilista era rimasto oncastrato nell'abitacolo ed è stato estratto grazie all'intervento dei vigili del fuoco per poi essere trasportato in elicottero all'ospedale di Gravedona in codice giallo. Il giovane motociclista è stato invece portato, anch'egli in codice giallo, all'ospedale di Erba. Nessuno dei due, da quanto si è appreso, risulterebbe in pericolo di vita.