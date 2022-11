Grosso incidente tra camion e auto sulla SS36 Arosio-Briosco: 4 feriti, uno è grave

Un grosso incidente avvenuto poco prima delle 13 del 18 novembre 2022 ha causato la chiusura della SS36 all'altezza di Arosio, nel tratto che collega il Comune comasco a quello della provincia monzese di Briosco. Nello scontro in cui sono stati coinvolti due mezzi pesanti e un'auto sono rimaste ferite quattro persone. Si tratta di una ragazza di 23 anni, un ragazzo di 27 anni e due uomini di 57 e 71 anni. Sul posto è intervenuto l'elisoccorso del 118 Milano che ha trasportato uno dei feriti in gravi condizioni all'ospedale San Gerardo di Monza. Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco di Monza e Brianza per liberare uno dei due autisti dei tir rimasto incastrato nell'abitacolo.