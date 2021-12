Incidente ad Arosio, coinvolti quattro veicoli: 4 feriti

Incidente ad Arosio intorno alle ore 16.30 del 16 dicembre 2021. Quattro veicoli, tra i quali due furgoni, si sono scontrati in via Alcide De Gasperi. Un'auto a seguito dell'urto si è ribaltata terminando la sua corsa su un fianco. Quattro uomini di età compresa tra i 30 e i 66 anni sono rimasti lievemente feriti. Sul posto sono intervenute due ambulanze e un'automedica. I vigili del fuoco hanno lavorato per aiutare i soccorritori del 118 e per mettere in sicurezza la strada.