Appiano Gentile, perde il controllo dell'auto e sfonda una ringhiera

Incidente ad Appiano Gentile intorno alle ore 11.30 del 1 febbraio 2024. Un uomo alla guida di un veicolo commerciale tipo pick-up ha perso il controllo del mezzo ed è uscito di strada. Il veicolo ha impattato contro la ringhiera di un parcheggio situato lungo via Salvo D'Acquisto e l'ha sfondata. L'uomo, un 49enne, è stato soccorso da un'ambulanza della Croce Rossa di Lurate Caccivio: è stato trasportato in codice giallo all'ospedale Sant'Anna di San Fermo della Battaglia. Non è chiaro se l'uomo abbia accusato un malore mentre era alla guida. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Appiano Gentile per la rimozione del veicolo e la messa in sicurezza del tratto di strada interessato dall'incidente.