Auto contro moto: grave incidente ad Appiano Gentile

Grave incidente ad Appiano Gentile. Un'auto e una moto si sono scontrate in via Lecco, all'altezza del civico 3, poco prima delle ore 17 del 13 giugno 2024. Tra i coinvolti figura una ragazza di 23 anni, mentre non si conoscono ancora le generalità dell'altra persona ferita. Una di loro sarebbe rimasta ferita in modo molto grave, tanto da richiedere l'intervento dell'elicottero del 118. Sul posto anche carabinieri, vigili del fuoco, un'automedica e due ambulanze della Croce Rossa di Lurate Caccivio e della Croce Azzurra di Cadorago. La strada è stata temporaneamente chiusa per consentire lo svolgimento dei soccorsi.

