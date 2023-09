Incidente di prima mattina a Albavilla, sulla SS 639. Alle 5.47 sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco di Como e Erba per lo scontro avvenuto tra due auto. Si segnalano 2 feriti che sono stati trasportati all' ospedale Manzoni di Lecco in codice giallo e verde. Sul posto l'ambulanza di Lariosoccorso Erba e i carabinieri che dovranno ricostruire le dinamiche del sinistro.